© Foto: Dall-EDer US-Aktienmarkt könnte seine außergewöhnliche Rallye fortsetzen. Führende Analysten erwarten für 2026 erneut deutliche Kursgewinne.Die Zuversicht an der Wall Street bleibt hoch. Nach Einschätzung führender Marktstrategen steuert der US-Aktienmarkt auch im Jahr 2026 auf ein weiteres Jahr mit zweistelligen Kursgewinnen zu. Laut der jüngsten Market Strategist Survey von CNBC rechnen Analysten im Durchschnitt damit, dass der S&P 500 das kommende Jahr bei 7.629 Punkten beenden könnte. Das entspräche einem Kurspotenzial von rund 11,6 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Der Median der Prognosen liegt sogar bei 7.650 Punkten, was einem Plus von etwa 13 Prozent gleichkäme. "Nach drei Jahren …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE