© Foto: Mary Altaffer/AP/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten 00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 12/25 00:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 11/25 00:30 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsätze 11/25 00:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 11/25 Hinweis 2. Feiertag "Weihnachten" Börsen geschlossen in Frankfurt, London, Budapest, Hongkong, Madrid, Mailand, Prag, Rom, Wien, Warschau und Zürich Börsen geöffnet in New York, Japan, Südkorea und Russland
