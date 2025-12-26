Osnabrück (ots) -Der Satiriker Oliver Kalkofe kann der Nostalgie der Boomer-Generation nichts abgewinnen. "Früher war mitnichten alles besser, das möchte ich vehement bestreiten - es war nur anders schlecht", sagte der 60-Jährige im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Es erschien es uns bloß besser, wir haben uns leichter täuschen lassen", fügte er hinzu. Sich vor allem an die guten Dinge zu erinnern, gehöre schließlich "zur menschlichen Natur"."In 20 Jahren werden wir wahrscheinlich wieder sagen: Ach, so schlimm war das ja gar nicht, eigentlich sogar ganz nett, und Trump war doch eigentlich ein richtig ehrlicher, toller Politiker", sagte Kalkofe der "NOZ": "Es ist schon komisch: Das Gehirn belügt einen gerade dann, wenn es um die eigene Freiheit geht."In seinem neuen Buch "Nie war Früher schöner als Jetzt" nimmt Kalkofe die Nostalgie der Boomer-Generation aufs Korn, der er selbst angehört. In manchen Punkten sei es früher allerdings tatsächlich besser gewesen: "Wir leben in einer Zeit der permanenten Überforderung", sagte er im "NOZ"-Interview. "Egal, was um uns herum passiert, man hat immer das Gefühl, man müsste jetzt irgendetwas anderes tun; das Gefühl, dass die Welt mit Tausenden von Armen nach einem greift und an einem rüttelt und sagt, kümmer dich um mich, kümmer dich um mich." Früher hingegen habe man oft nicht gewusst, was man als Nächstes tun soll. "So öde das damals erschien, so sehr muss ich sagen: Es war gar nicht schlecht, dass wir gezwungen wurden, manchmal Langeweile zu ertragen", so Kalkofe.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6185918