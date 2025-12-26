Osnabrück (ots) -Der Satiriker Oliver Kalkofe ist schwer genervt von Influencern und sogenannten Content Creators im Internet. "Was die Welt definitiv nicht mehr braucht, sind weitere Influencer", sagte der 60-Jährige im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Wir brauchen keinen einzigen Menschen mehr, der Essen fotografiert und zeigt - wir brauchen jetzt Leute, die es kochen und backen, die Dinge herstellen und nicht bloß präsentieren", sagte er. Es sei "ein echtes Problem", dass es an Menschen fehle, "die irgendwas gelernt haben", so Kalkofe weiter. "Die neuen Helden der nächsten Zeit werden die Handwerker sein."Ohnehin sei es ein trügerischer Gedanke, dass man "überhaupt nichts können müsse", sagte Kalkofe mit Blick auf Internet-Influencer - eine "Blase", die "ja bereits am Platzen sei". Aber auch die neuere Bezeichnung "Content Creator" ist für ihn "so ein Begriff, bei dem ich immer fast schreien möchte", sagte der Komiker und Moderator: "Wie toll: Statt nur Scheiße zu labern, labert man dann eben mit Inhalt. Und wird mit Geld zugeworfen. Das ist ganz bitter."Er selbst nutze Social-Media-Plattformen vor allem beruflich und als Informationsquelle, privat hingegen kaum. "Ich war auch früher schon niemand, der sich die ganze Zeit für Klatsch interessiert hat oder dafür, was die Leute, die ich kenne, zu Mittag gegessen haben", sagte Kalkofe, der in seinem neuen Buch "Nie war Früher schöner als Jetzt" Babyboomer-Nostalgie aufs Korn nimmt. Aber: "Sobald ich einen Moment Zeit habe, geht es mir genauso wie allen anderen: Dann nehme ich das Smartphone oder mein iPad und gucke, was ich gerade so an Neuigkeiten bekomme."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6185917