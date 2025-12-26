Der Silberpreis ist erwacht und die Silberrally stellt derzeit alles in den Schatten. Um über 120 Prozent konnte der Preis 2025 zulegen. Ein Ende der Rally ist nicht in Sicht - oder vielleicht doch? Silber erlebt einen beispiellosen Höhenflug: Der Preis sprang auf 66 Dollar je Unze - über 120 Prozent Plus! Damit lässt Silber Gold klar hinter sich und sorgt für spektakuläre Kursziele: Von 100 bis 500 Dollar ist inzwischen die Rede. Was steckt dahinter? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
