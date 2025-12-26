Die wichtigsten Wirtschaftstermine im Überlick:Die letzte Handelswoche des Jahres und der Start ins neue Börsenjahr stehen ganz im Zeichen wichtiger Konjunkturdaten. Im Fokus stehen zum Wochenbeginn Stimmungs- und Immobiliendaten aus Europa und den USA. Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit besonders auf das FOMC-Sitzungsprotokoll der Fed. Am Mittwoch liefern chinesische PMI-Daten und US-Arbeitsmarktzahlen wichtige Impulse. Nach der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de