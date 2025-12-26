Mainz (ots) -Ist Krypto die Zukunft des Geldes oder nur ein digitales Glücksspiel? Wie ist der Hype um Bitcoin, Ethereum & Co. einzuschätzen? Wer profitiert davon und wer bleibt auf der Strecke? Die "WISO-Dokumentation: Die Welt in Geld - Kryptowährungen" geht diesen Fragen nach. Der Film von Benjamin Arcioli und Krissy Kowsky ist ab Montag, 29. Dezember 2025, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal verfügbar und steht am Montag, 5. Januar 2025, 19.25 Uhr, auf dem linearen ZDF-Programm.Mit Millionengewinnen, Betrug und Visionen wirbeln Kryptowährungen nicht nur die Finanzwelt auf, sondern fordern auch Politik, Gesellschaft und Staatsanwaltschaften heraus. Denn Kryptowährungen sind unabhängig von Staaten oder Zentralbanken. Angebot und Nachfrage bestimmen ihren Wert. Keine Behörde wacht über sie - genau das gilt für viele als Befreiung vom klassischen Finanzsystem. Sie bieten die Möglichkeit, das eigene Vermögen zu 100 Prozent selbst zu verwahren. Doch das bedeutet zugleich: keine Garantien, keine Sicherheit. Viele fallen Betrügereien und dem Versprechen vom schnellen Geld zum Opfer, andere verlieren das Passwort ihrer Wallet und damit Millionen.Bitcoin und Meme-CoinsBitcoin ist für viele die einzige wahre Kryptowährung, deren Marktkapitalisierung mittlerweile über einer Billion Euro liegt. Inzwischen kann aber jeder einen eigenen Krypto-Coin erstellen. Dadurch werden täglich neue, sogenannte Meme-Coins, ins Leben gerufen. Hinter ihnen steckt keine Wertschöpfung, sondern die Hoffnung auf schnellen Reichtum. Ihr Wert fällt meistens so schnell, wie er zwischendurch kurzfristig in die Höhe schoss.Eine filmische Reise durch Versprechen, Verluste und VisionenDie "WISO-Dokumentation: Die Welt in Geld - Kryptowährungen" ist eine filmische Reise durch Versprechen, Verluste und Visionen. Moderatorin Katjana Gerz "verliert" das Passwort zu ihrer Wallet und fliegt in die USA zu einem der bekanntesten Hardware-Hacker der Welt. Kann Joe Grand ihr Kryptogeld retten? Mit Krypto-Kritiker Jürgen Geuter zieht Katjana Gerz durchs Casino, um zu zeigen, dass Krypto oft nichts anderes als digitales Glücksspiel ist. Opfer eines manipulativen Krypto-Betrügers berichten von knapp 400.000 Euro Verlusten. Cyberstaatsanwältin Jana Ringwald ermittelt gegen illegale Plattformen und spricht trotzdem erstaunlich positiv über Krypto. Mit ihr "shoppt" Katjana Gerz Drogen und lernt, Kryptowährungen als anonymes Zahlungsmittel einzusetzen.KontaktBei Fragen zu "WISO" und zur "WISO"-Dokumentation erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "WISO" und dieser "WISO"-Dokumentation erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wiso) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenWISO im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/wiso-104)WISO-Dokus im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/wiso-die-doku-100)WISO Deals im ZDF streamen (https://www.zdf.de/reportagen/deals-108)Pressemappe zu "WISO" im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/wiso-1)Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die "WISO-Dokumentation: Die Welt in Geld - Kryptowährungen" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/die-welt-in-geld-kryptowaehrungen) zur Preview im ZDF-Presseportal bereit (nach Login).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6185980