Wiesbaden (ots) -Angelica Jawlensky Bianconi - Enkelin des russisch-deutschen, stets europäisch fühlenden Künstlers - schenkte das von ihr 40 Jahre in Locarno/Muralto geleitete Jawlensky-Archiv dem Museum Wiesbaden.Der für die europäische Kunstgeschichte bedeutsame expressionistische Maler Alexej von Jawlensky war 1941 in Wiesbaden gestorben, wo er 20 Jahre gelebt und gewirkt hatte. Sein Sohn Andreas pflegte ab 1955 - nach der Rückkehr aus einer zehnjährigen Kriegsgefangenschaft in Russland - das Werk seines Vaters und begann noch in Wiesbaden das Archiv aufzubauen. Aufgrund des Einmarsches der sowjetischen Armee in Ungarn am 4. November 1956 beschloss die Familie Jawlensky aus Angst, erneut in russische Gefangenschaft zu gelangen, nach Locarno in die neutrale Schweiz überzusiedeln. Nach dem Tod von Andreas Jawlensky 1984 betreuten seine Frau Maria mit ihren beiden Töchtern Lucia und Angelica das Archiv. 1998 übernahm die Kunsthistorikerin Angelica Jawlensky Bianconi die alleinige Leitung und richtete Anfang 2000 einen ehrenamtlich tätigen, wissenschaftlichen Beirat ein. Auf der Ausstellungseröffnung "Alles! 100 Jahre Jawlensky in Wiesbaden" im Jahr 2021 schenkte sie dem Museum Wiesbaden das Archiv in den nächsten fünf Jahren überführen zu wollen. Als sprechendes Signal übergab sie damals dem Museum die Einbürgerungsurkunde Alexej von Jawlenskys, der aus Angst vor den Nationalsozialisten 1934 deutscher Staatsbürger geworden ist. Im Oktober 2025 setzte sie ihre großzügige Ankündigung schließlich um: Das Archiv wurde mit 110 Umzugskartons in das Museum Wiesbaden überführt. Hier wird es als "Forschungsarchiv Alexej von Jawlensky" unter der Leitung von Dr. Roman Zieglgänsberger fortgeführt.Das Archiv umfasst eine Vielzahl an Korrespondenzen mit befreundeten Künstlerinnen und Künstlern von Kandinsky bis Kerkovius, die "Lebenserinnerungen" sowie für die Provenienzforschung wertvolle historische Gemäldelisten, Werkaufnahmen und Adressbücher. Des Weiteren werden darin neben einer umfangreichen kunsthistorischen Bibliothek originale Fotografien, Urkunden, Möbel oder Gegenstände bzw. Memorabilia des Künstlers bewahrt - darunter aussagekräftige Reisepässe, die in vielen Gemälden Jawlenskys auftauchenden Vasen oder die bunten Seidenfliegen des stets elegant auftretenden Künstlers.