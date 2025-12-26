Während der Berufseinstieg für viele zur Zerreißprobe wird, fördern Unternehmen wie Meta, Google und OpenAI gezielt die Fachkräfte von morgen. Bei welchen Programmen verdienen Nachwuchstalente am meisten? Die Zahl offener Einstiegspositionen ist deutlich gesunken. Ein Grund ist der Einsatz von KI-Tools. Sie können immer mehr Aufgaben übernehmen, die früher typischerweise von jungen Mitarbeiter:innen erledigt wurden. Die Folge: Junge Akademiker:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n