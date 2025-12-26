© Foto: Wolfgang Filser - picture alliance / Süddeutsche Zeitung PhotoDie Bank of America rechnet 2026 trotz Volatilität mit stärkerem Wachstum. KI, China und eine neue Investitionswelle sollen die Märkte antreiben.Die Bank of America (BofA) blickt optimistischer als viele Konkurrenten auf das Jahr 2026. Die US-Ökonomie, China und das weltweite Investitionsklima entwickeln sich nach Einschätzung der Analysten besser als bislang angenommen. Candace Browning, Chefin von BofA Global Research, sagte: Trotz dieser anhaltenden Sorgen bleibt unser Team optimistisch bei Wirtschaft und künstlicher Intelligenz. Sie betonte, das Institut rechne mit überdurchschnittlichem Wachstum in den Vereinigten Staaten und China und sehe keine akute Gefahr einer KI-Blase. USA …Den vollständigen Artikel lesen
