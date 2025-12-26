Wer KI-Agenten baut, sollte jetzt hellhörig werden. Eine neu entdeckte Lücke im Kern von LangChain hebelt Sicherheitsmechanismen aus und macht sensible Daten für Angreifer über einen einfachen Text-Prompt zugänglich. Die besinnliche Zeit zwischen den Jahren wurde für Administrator:innen von KI-Systemen jäh unterbrochen. Eine kritische Schwachstelle in der Kernbibliothek des weit verbreiteten Frameworks LangChain zwingt Entwickler:innen derzeit zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n