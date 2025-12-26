TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen sind am Freitag etwas höher aus dem Handel gegangen. In Europa blieben die Handelsplätze geschlossen, in den USA wird hingegen normal gehandelt.

In Tokio stieg der japanische Nikkei 225 um 0,68 Prozent auf 50.750,39 Punkte. In einem dünnen Handel sei der Markt vor allem durch Techwerte und Exporttitel gestützt worden, sagten Händler.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte um 0,32 Prozent auf 4.657,24 Zähler zu. An den Börsen in Hongkong und Sydney fand wie schon am Donnerstag kein Handel statt./he

JP9010C00002, 2455717, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0