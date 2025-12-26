© Foto: Yuki Iwamura - APBarclays rechnet 2026 mit weiter steigenden Aktienmärkten. Trotz KI-Risiken und Politik warnt die Bank vor Pessimismus - und setzt auf Stimulus und Gewinnkraft.Barclays sieht die globalen Aktienmärkte auch im kommenden Jahr im Aufwärtstrend. Die Bank erklärt, die Börsen würden "weiter die Wand der Sorgen hochklettern". Sie verweist auf geldpolitische und fiskalische Lockerungen in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union sowie auf eine breiter werdende wirtschaftliche Erholung. KI-Boom verliert seinen Alleinstellungsstatus Analyst Emmanuel Cau erinnert daran, dass Aktien bereits "ein weiteres starkes Jahr mit einem Plus von 18 Prozent hinter sich haben". Der Katalysator sei der …Den vollständigen Artikel lesen
