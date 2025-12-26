Bitcoin vs. Gold: Dieser Fehler könnte teuer werden

Gold hat Bitcoin im Jahr 2025 deutlich outperformt, mit neuen Rekordständen bei rund 4.490 US-Dollar pro Feinunze. Viele Anleger überlegen daher, Bitcoin zugunsten von Gold zu reduzieren, doch ein Experte warnt eindringlich vor diesem Schritt, da kurzfristige Preisbewegungen ein trügerisches Bild vermitteln können.

Strukturelle Vorteile von Bitcoin

Ein zentrales Argument betrifft die Angebotsseite. Gold wird seit Jahrhunderten gefördert, und die weltweiten Bestände wachsen kontinuierlich um etwa ein bis zwei Prozent jährlich, was über lange Zeiträume zu einer deutlichen Ausweitung führt.

Bitcoin hingegen folgt einem strikt festgelegten Emissionsplan mit einer maximalen Anzahl von 21 Millionen Coins, von denen bereits rund 19,96 Millionen im Umlauf sind. Diese absolute Knappheit ist mathematisch verankert und kann nicht ausgehebelt werden.

Weitere Unterschiede und Risiken bei Gold

Bitcoin bietet einfache Übertragbarkeit über Ländergrenzen, hohe Teilbarkeit bis auf acht Dezimalstellen sowie transparente und jederzeit überprüfbare Geldmenge. Gold ist physisch gebunden, schwer zu transportieren und in seiner Echtheit nicht ohne Weiteres überprüfbar.

Ein Unsicherheitsfaktor bei Gold liegt in möglichen neuen Förderquellen auf der Erde oder im Weltraum, die das Angebot sprunghaft erhöhen könnten. Historische Beispiele wie Importe aus der Neuen Welt im 16. Jahrhundert zeigen, welche inflationsfördernden Folgen das haben kann.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.