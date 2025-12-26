KI-Prognose: Ethereum vor massiver Kursexplosion

Ethereum stand zuletzt unter Druck wie der Rest des Kryptomarktes, doch eine KI-Prognose sieht bald deutliche Kurssteigerungen. Das Modell Gemini von Google prognostiziert eine starke Dynamik bereits im Januar 2026 und ein historisches Rekordjahr.

Bullisches Szenario für Januar 2026

Als Star-Investor betrachtet das KI-Modell Ethereum als unverzichtbares Rückgrat einer neuen globalen Finanzarchitektur. Der Januar wird von einer starken Dynamik geprägt sein, die aus dem Jahresendspurt 2025 resultiert, unterstützt durch den Januar-Effekt mit frischem Kapital aus Steuerplanung und Portfolioumschichtungen.

Spot-ETFs sorgen für konstanten Kaufdruck, während abnehmende Volatilität und sinkendes Angebot an Börsen durch institutionelle Verwahrung Ethereum die Marke von 5.000 US-Dollar nachhaltig testen lassen.

Rekordjahr 2026 durch fundamentale Säulen

Für 2026 erwartet das Modell den prägendsten Zyklus in der Geschichte von Ethereum, gestützt auf technologische Upgrades, institutionelle Yield-Strategien und Angebotsverknappung. Das Pectra-Upgrade steigert Effizienz des Netzwerks und Layer-2-Lösungen, wodurch Ethereum zur bevorzugten Abwicklungsschicht für Tokenisierung realer Vermögenswerte wird.

Institutionelles Staking bietet attraktive Rendite, was ETH langfristig sperrt und einen Supply Shock verstärkt. Bei steigender Nachfrage durch ETFs auf kleiner werdendes Angebot folgt eine parabolische Preisentwicklung, mit Kursziel konservativ bei 12.000 US-Dollar und bis 15.000 US-Dollar in einer FOMO-Phase.

