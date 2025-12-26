NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Freitag im Verlauf kaum geändert. Zuletzt lag der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1779 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte wegen eines Feiertags keinen Referenzkurs fest.

Marktbewegende Konjunkturdaten gab es nicht. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten nach der eintägigen Weihnachtspause wieder normal gehandelt wird, bleiben die europäischen Handelsplätze geschlossen. Entsprechend dünn war das Geschäftsvolumen./he