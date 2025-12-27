Wer früh finanziell für den Nachwuchs vorsorgt, schafft beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start ins Erwachsenenleben. Ein Kinderdepot bietet dafür eine flexible und effiziente Möglichkeit: Niedrige Gebühren und breite Anlagemöglichkeiten machen selbst kleine Sparbeträge wirkungsvoll. Ab 2026 soll die geplante Frühstartrente für zusätzliche Förderung sorgen. DER AKTIONÄR zeigt, welche Kinderdepots überzeugen.Die Auswahl an Brokern ist riesig und unterschiedliche Gebühren- und Angebotsmodelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
