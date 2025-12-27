Die 200-Tage-Linie zählt zu den bekanntesten und am häufigsten genutzten Werkzeuge der technischen Analyse. Richtig interpretiert und diszipliniert angewendet, kann sie die Rendite eines Portfolios deutlich nach oben treiben. Diese langfristige Durchschnittslinie bildet den Durchschnittskurs börsennotierter Aktien, Indizes, Rohstoffe usw. der vergangenen 200 Handelstage ab und eignet sich somit als langfristiger Trendindikator. Der große Vorteil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
