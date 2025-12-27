© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/APDie Bank Morgan Stanley hat tief in die Glaskugel geschaut und gibt für 2026 ein optimistisches Kursziel für den S&P 500 aus.Der Chefstratege für US-Aktien Michael Wilson von Morgan Stanley erwartet, dass der US-Leitindex bis Ende 2026 bei rund 7.800 Punkten notiert. Das gehört zu den höchsten Kurszielen unter Analysten und würde das vierte Jahr in Folge mit zweistellige Zuwächsen bedeuten. "Wir befinden uns mitten in einem neuen Bullenmarkt und einem neuen Gewinnzyklus - insbesondere für viele der bislang zurückgebliebenen Bereiche im Index", schreibt Wilson in einer Mitteilung. Der Stratege rechnet damit, dass der Gewinn je Aktie im S&P 500 in den kommenden zwei Jahren um 17 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
