Auch in diesem Jahr hat die Unternehmensberatung P3 die Performance von Fahrerassistenzsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) verschiedener Hersteller unter die Lupe genommen. Im Interview ordnen Ricco Kämpfer und Marius Müller die Ergebnisse ein und zeigen, welche Trends europäische OEMs für den globalen Wettbewerb im Blick behalten sollten. Im P3 ADAS Benchmark 2024 hatte der Aito M9 mit Huawei'Technik die Nase vorn und chinesische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net