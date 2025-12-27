© Foto: OpenAIJPMorgan erwartet 2026 einen starken S&P 500 - und sieht bei weiteren Zinssenkungen sogar Werte über 8.000. Doch der KI-Boom verschärft wirtschaftliche Risiken.JPMorgan erwartet für das Jahr 2026 ein starkes Aktienjahr in den Vereinigten Staaten. Die Aktienstrategen um Dubravko Lakos-Bujas setzen für den S&P 500 ein Jahresendziel von 7.500 Punkten. Sie halten sogar mehr für möglich, falls die amerikanische Notenbank Federal Reserve die Zinsen weiter senkt. In diesem Fall könnte der Leitindex nach Einschätzung der Bank über 8.000 Punkte steigen. Warum JPMorgan trotz KI-Sorgen optimistisch bleibt Die Strategen schreiben in ihrer Analyse, dass hohe Bewertungen gerechtfertigt seien, weil die …Den vollständigen Artikel lesen
