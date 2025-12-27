Der für seine iPhone-Leaks bekannte Youtuber Jon Prosser hat es wieder getan: Auf seinem Kanal zeigt er detailreiche Renderbilder eines möglichen iPhone Fold. Und das, obwohl Apple ihn erst im Sommer wegen eines iOS-26-Leaks verklagt hat. Noch hat Apple es nicht einmal offiziell angekündigt. Aber allein der kolportierte Start des ersten faltbaren iPhones im Herbst 2026 sorgt dafür, dass die Gerüchteküche so langsam zu brodeln beginnt. Gerüchte über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
