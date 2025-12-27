Viele Minderjährige fühlen sich von KI besser verstanden als von echten Menschen. Eltern müssen lernen, die Risiken, die durch diese parasozialen Beziehungen entstehen, frühzeitig zu erkennen. Den meisten Eltern sind die Risiken, die Chatbots für ihre Kinder bergen, bislang kaum bewusst. Wie die Washington Post berichtet, wandte sich kürzlich eine verzweifelte Mutter an die Polizei, nachdem ihre elfjährige Tochter parasoziale Beziehungen zu Chatbots ...Den vollständigen Artikel lesen ...
