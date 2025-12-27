© Foto: adobe.stock.com2025 wird als das Börsenjahr in Erinnerung bleiben, in dem die Edelmetalle ihre Fesseln sprengten. Angeführt von Gold haussierten Silber, Platin und Palladium in einem bislang nicht gekannten Ausmaß. Was kommt in 2026?Silber durchbricht Schallmauer von 70 US-Dollar Pünktlich zu Weihnachten durchbricht Silber die Schallmauer von 70 US-Dollar. Während Aktienindizes, wie Dax, Dow Jones Ind., Nasdaq 100 etc. zum Jahresende eher leidlichen Aufwärtsdrang zeigen, knallen die Edelmetalle rauf. Gold notiert mittlerweile oberhalb von 4.500 US-Dollar und hat die 5.000 US-Dollar vor Augen. Platin und Palladium sind völlig eskaliert. Und auch Silber hat mit dem Sprung über die 70 US-Dollar eine wichtige …Den vollständigen Artikel lesen
