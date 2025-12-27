© Foto: Dall-EBitwise blickt optimistisch auf 2026 und sieht Bitcoin vor neuen Höchstständen, getragen von institutionellem Kapital und dem Ende vom Vierjahres-Zyklus.In einer Analyse prognostiziert Bitwise, dass Bitcoin im Jahr 2026 über sein bisheriges Rekordniveau von 126.080 US-Dollar hinaussteigen wird, obwohl der Markt zuletzt deutliche Schwäche gezeigt hat. Abschied vom Vierjahreszyklus Historisch folgte Bitcoin einem klaren Muster: Drei starke Jahre wurden meist von einem Jahr kräftiger Korrekturen abgelöst. Nach dieser Logik müsste 2026 eigentlich ein Rückschlagsjahr sein. Doch genau das stellt Bitwise infrage. "Bitcoin hat sich in der Vergangenheit in einem Vierjahreszyklus bewegt, der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE