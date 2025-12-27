Massive Zuflüsse für XRP-ETFs trotz schwachem Markt

Der Kryptomarkt zeigt sich zum Jahresende schwach, doch XRP-ETFs verzeichnen stabile Zuflüsse, während Bitcoin und Ethereum Abflüsse erleiden. Dies deutet auf eine Neupositionierung institutioneller Anleger hin, die XRP als Brückenasset für Zahlungs- und Liquiditätslösungen sehen.

Stabile Zuflüsse bei XRP-ETFs

Seit dem Start der XRP-basierten Indexfonds Mitte November kam es an keinem Handelstag zu negativen Kapitalflüssen. In der vergangenen Woche flossen rund 52 Millionen US-Dollar in XRP-Produkte.

Zum Vergleich zogen Investoren etwa 188 Millionen US-Dollar aus Bitcoin-ETFs und 95 Millionen US-Dollar aus Ethereum-ETFs ab. Diese Zahlen machen deutlich, dass institutionelle Anleger ihre Schwerpunkte neu setzen und XRP eine zentrale Rolle spielen lassen.

Institutionelle Nachfrage stabilisiert XRP

Der XRP-ETF von Franklin Templeton überschritt ein Fondsvolumen von 191 Millionen US-Dollar und einen Bestand von mehr als 100 Millionen XRP. Dies ist ein historischer Schritt für den jungen Markt der XRP-Indexfonds.

Insgesamt halten Vermögensverwalter XRP im Wert von rund 1,25 Milliarden US-Dollar, was etwa 1,1 Prozent der Marktkapitalisierung von 112 Milliarden US-Dollar entspricht. Diese Quote wurde innerhalb von etwas mehr als einem Monat erreicht.

Bitcoin Hyper Presale als starke Alternative

Bitcoin Hyper positioniert sich als Layer-2-Lösung für Bitcoin und verfolgt das Ziel, Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und neue Anwendungsfälle zu ermöglichen. Das Projekt integriert die Solana Virtual Machine für schnelle und günstige Transaktionen.

Der Presale hat bereits erhebliche Mittel eingesammelt, was auf wachsendes Interesse an Bitcoin-nahen Innovationsprojekten hindeutet. Bitcoin Hyper könnte von der zunehmenden institutionellen Nachfrage profitieren und Bitcoin funktional erweitern.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.