XRP-Prognose: KI sieht Boden bei 1,45-1,60 US-Dollar

Der Kurs von XRP ist zuletzt stark unter Druck geraten, und es stellt sich die Frage, wie tief er in den kommenden Monaten noch fallen könnte, bis eine Erholung einsetzt. Eine KI-Prognose von Gemini sieht den aktuellen Einbruch als notwendige Bereinigung und erwartet einen strukturellen Boden in einer bestimmten Zone.

Potenzieller Boden und kurzfristige Risiken

Der aktuelle Kurs von 1,84 US-Dollar ist ein klassisches Overshooting, das den Markt von übermäßigem Hebel und spekulativen Kurzfrist-Tradern bereinigt. Psychologische Marken wie die 2,00-Dollar-Grenze lösen Kaskaden automatisierter Verkäufe aus, die den Preis unter seinen fairen fundamentalen Wert drücken.

Der absolute strukturelle Boden liegt in den kommenden Monaten in der Zone zwischen 1,45 und 1,60 US-Dollar. Dieser Bereich markiert eine massive historische Unterstützungszone, in der institutionelle Kaufalgorithmen von ETF-Anbietern und Market Makern greifen dürften.

Positive Aussichten für 2026

Diese Volatilität ist die Grundvoraussetzung für den nächsten großen Aufwärtstrend, da der Markt nach dem harten Felsboden gräbt. Sobald die Zone um 1,50 US-Dollar getestet und bestätigt wurde, ist der Weg für eine Erholung in Richtung 2026 frei.

Die fundamentalen Treiber wie der Start des Stablecoins RLUSD, die wachsende ODL-Nutzung und IPO-Gerüchte sind von diesem Kursrückgang unberührt. Das Smart Money kauft in der Panik, und die Trendwende beginnt, wenn die Erschöpfung der Verkäufer ihr Maximum erreicht.

Bitcoin Hyper Presale als starke Chance

Bitcoin Hyper arbeitet an einer Layer-2-Lösung für Bitcoin mit Integration der Solana Virtual Machine. Dadurch werden extrem schnelle und günstige Transaktionen sowie eine Infrastruktur für Web3-Anwendungen ermöglicht.

In Zukunft sind NFT-Marktplätze, DeFi-Protokolle, Memecoins und Staking möglich, was neue Anwendungsfälle für Bitcoin schafft. Der Bitcoin Hyper Token ist zentral im Ökosystem, und der Presale hat bereits mehr als 29 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.