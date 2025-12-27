XRP-Prognose: Potenzielles Comeback trotz schwacher Performance

Der Kryptomarkt präsentiert sich zuletzt schwach, wobei XRP zu den Underperformern gehört. In den vergangenen sieben Tagen verlor der Token rund fünf Prozent, auf drei Monate Sicht etwa ein Drittel seines Wertes, und blieb hinter Bitcoin und Ethereum zurück.

Charttechnische Signale für Aufwärtsstruktur

Der Trader Niels sieht bei XRP eine hochinteressante Entwicklung mit einem höheren Tief im Vergleich zur vorherigen Korrekturphase. Ein solches Muster gilt als Hinweis auf eine beginnende Aufwärtsstruktur.

Er zieht eine Parallele zur Situation im April 2025, als eine ähnliche Struktur zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung und neuem Allzeithoch führte. Die aktuelle Formation könnte eine historische Replikation darstellen.

Kritische Widerstände und Risiken

Entscheidend ist die kurzfristige Stärke, mit der Zone um 2 US-Dollar als zentralem Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die Kontrolle den Bullen übergeben und eine neue Trendstruktur ermöglichen.

Mittelfristig eröffnet dies Raum für höhere Kurse, einschließlich neuer Allzeithochs. Der Chart zeigt jedoch eine abwärtsgerichtete Struktur mit tieferen Hochs, niedrigem Volumen und Risiko einer Doppeltop-Formation.

Bitcoin Hyper Presale als starke Alternative

Während XRP von Kapitalabflüssen geprägt ist, zeigt Bitcoin Hyper starkes Interesse mit rund 30 Millionen US-Dollar im Presale. Das Projekt erweitert Bitcoin funktional durch eine Layer-2-Lösung.

Bitcoin Hyper kombiniert Bitcoins Sicherheit mit der Solana Virtual Machine für schnelle, günstige Transaktionen und DeFi-Zugang. Der HYPER-Token dient für Gebühren, Liquiditätspools, Staking und Governance.

