Strategy hält Bitcoin langfristig - Bitcoin Hyper im Aufwind

Strategy hat sich zuletzt extrem optimistisch gezeigt, trotz der schwachen Kursentwicklung von Bitcoin. Das Unternehmen verfolgt einen klar langfristigen Ansatz und plant, seine Bitcoin-Bestände dauerhaft zu halten, während es neue Finanzprodukte entwickelt.

Strategy plant dauerhafte Bitcoin-Haltung

Phong Le, CEO von Strategy, hat die jüngste Kursentwicklung von Bitcoin eingeordnet und betont, dass kurzfristige Volatilität für das Unternehmen untergeordnete Rolle spielt. Strategy halte seine Bitcoin-Bestände nicht aus taktischen Gründen, sondern dauerhaft.

Das Unternehmen intensiviert Gespräche mit klassischen Finanzinstituten für Dienstleistungen wie Verwahrungslösungen, Handelsangebote und bitcoinbasierte Sparmodelle. In einem nächsten Schritt sollen Kredite mit Bitcoin-Besicherung, renditeorientierte Anlageinstrumente sowie Emission von durch Bitcoin hinterlegten Wertpapieren entstehen.

Neue Vorzugsaktie und Liquiditätsreserve

Strategy hat eine unbefristete Vorzugsaktie mit dem Kürzel STRC eingeführt, die eine jährliche Dividende von 10,75 Prozent monatlich in bar auszahlt. Der Dividendenmechanismus ist anpassbar, um den Börsenkurs nahe am Nennwert von 100 US-Dollar zu halten.

Zur Absicherung der Ausschüttungen hat Strategy eine Liquiditätsreserve von rund 1,44 Milliarden US-Dollar aufgebaut. Mit über 671.000 Bitcoin kontrolliert das Unternehmen rund 3,2 Prozent der weltweiten Umlaufmenge und ist der größte unternehmerische Bitcoin-Halter.

Bitcoin Hyper Presale als Wachstumschance

Bitcoin Hyper positioniert sich als Layer-2-Lösung, die Bitcoin funktional erweitert. Das Projekt hat im Presale bereits 29 Millionen US-Dollar eingesammelt, was auf hohe Nachfrage hinweist.

Bitcoin Hyper kombiniert Bitcoins Sicherheit mit der Solana Virtual Machine für schnelle und günstige Transaktionen sowie DeFi-Anwendungen. Der HYPER-Token dient für Gebühren, Liquiditätspools, Staking und Governance.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.