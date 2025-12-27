Coinbase baut die Super-App der Krypto-Welt

Coinbase begann als einfacher Einstiegspunkt für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen mit einem Geschäftsmodell, das stark auf Handelsgebühren fokussiert war. Doch dieses Modell befindet sich im Wandel, da Coinbase sich zunehmend zu einer integrierten Super-App für Finanz- und Krypto-Infrastruktur entwickelt, die Handel, Verwahrung, Zahlungen, Onchain-Services und Kapitalmärkte unter einem Dach vereint.

Wandel in der Umsatzstruktur

Während im Jahr 2020 noch rund 96 Prozent der Erlöse aus Transaktionsgebühren stammten, wird für Ende 2025 ein diversifizierteres Profil erwartet mit nur noch etwa 60 Prozent Handelsumsatz und rund 40 Prozent aus Subscription & Services.

Coinbase verwandelt sich damit von einer reinen Trading-Plattform zu einem breiten Finanzdienstleister mit wiederkehrenden, stabileren Erlösquellen durch Produktivierung der eigenen Bilanz, von Verwahrung über Staking bis hin zu Stablecoins.

Rolle von USDC und Super-App-Ausbau

USDC spielt eine Schlüsselrolle, mit 354,7 Millionen US-Dollar Stablecoin-Umsatz im dritten Quartal 2025 und einem Wachstum von 44 Prozent YoY. Stablecoin-Bestände sind deutlich stickier als Handelsvolumen und könnten ein robustes Ertragsfundament schaffen.

Die neue Base App vereinfacht das Nutzererlebnis mit Social-Features, Passkeys und Gas-Abstraktion, während Base L2 als skalierbare Infrastruktur dient und Coinbase die Kontrolle über Distribution und Nutzerbeziehung behält.

PepeNode Presale als attraktive Alternative

PepeNode verbindet Meme-Branding mit einem spielerischen Konzept und hat im Presale bereits rund 2,4 Millionen US-Dollar gesammelt. Nutzer bauen virtuelle Mining-Nodes auf, um Belohnungen in PEPENODE sowie anderen Coins wie PEPE oder Fartcoin zu generieren.

Das Projekt bietet hohe Staking-Renditen von über 530 Prozent APY und einen deflationären Mechanismus, wobei 70 Prozent der für Upgrades ausgegebenen Token verbrannt werden.

