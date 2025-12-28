Viele ETF-Investoren schätzen die Diversifikation eines Portfolios und die vielfältigen Wirtschaftsbereiche, in die man investiert. Doch einige Aktien bieten ebenfalls einen ganzen Korb voller Geschäftsbereiche, der sie auch als Investment für ETF-Anleger attraktiv macht. Ob rein ETF-getrieben oder Core-Satellit-Strategie, in beiden Fällen haben passive Indexfondssparer wenig mit Einzelaktien am Hut. Das muss aber nicht immer sinnvoll sein. So kann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE