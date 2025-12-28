PORR zur innovativsten Aktie Österreichs gekürt

Anzeige / Werbung

Das österreichische Finanzmagazin Börsianer hat die PORR AG mit dem Titel "Innovativste Aktie Österreichs 2025" ausgezeichnet. Ausschlaggebend war insbesondere eine zentrale Innovation: die Gips zu Gips Recyclinganlage in Stockerau.

Fokus auf Innovationen und Nachhaltigkeit

Der Börsianer ist ein Finanzmedium mit Fokus auf den österreichischen Kapitalmarkt, das sich insbesondere an institutionelle Investoren, Vermögensverwalter, Vorstände und wirtschaftsnahe Entscheidungsträger richtet. Jedes Jahr vergibt das Magazin die Auszeichnung "Innovativste Aktie Österreichs" an börsennotierte Unternehmen, die sich durch besondere Innovationskraft, strategische Weiterentwicklung und Zukunftsorientierung hervorheben.

Damit würdigt die Auszeichnung vor allem die konsequente Ausrichtung der PORR Group (ISIN: AT0000609607) auf Innovation, Nachhaltigkeit und industrielle Lösungen im Bauwesen. Das erste Gips-zu-Gips-Recyclingwerk Österreichs wurde im Oktober eröffnet und befindet sich im niederösterreichischen Stockerau. Es gilt in der Baubranche als ein Meilenstein für die Kreislaufwirtschaft. Mit dieser Anlage wird erstmals in industriellem Maßstab gezeigt, dass Gipsabfälle aus dem Rückbau von Gebäuden nicht zwangsläufig entsorgt werden müssen, sondern als wertvoller Rohstoff in den Materialkreislauf zurückkehren können.

Die Anlage in Stockerau ist ein Joint-Venture unter Führung der PORR. Sie ist darauf ausgelegt, Gipsabfälle aus Abbruch- und Sanierungsprojekten aufzubereiten. Diese werden gemäß der Recyclinggips-Verordnung sortiert, gereinigt und technisch so verarbeitet, dass sie die Qualitätsanforderungen für eine erneute Nutzung erfüllen. Damit wird ein bislang linearer Prozess aus Herstellung, Nutzung, Entsorgung durch einen geschlossenen Kreislauf ersetzt.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Bedarf an Primärrohstoffen sinkt, gleichzeitig werden Deponiemengen reduziert und Transportwege verkürzt. Dies wirkt sich positiv auf den Ressourcenverbrauch und die Umweltbilanz aus. Besonders wichtig: Ab dem 1. Januar 2026 gilt in Österreich ein Deponierungsverbot für Gipsabfälle aus Bau und Abbruch. In Deutschland ist die Deponierung von gipshaltigen Abfällen nur eingeschränkt zulässig und in der Gewerbeabfallverordnung geregelt.

Recycling statt Entsorgung

Besonders innovativ ist der ganzheitliche Ansatz. Das Recyclingwerk ist nicht als isolierte Lösung gedacht, sondern als Baustein einer umfassenderen Strategie für nachhaltigere Bauprozesse. Gips ist ein weit verbreiteter Baustoff im Hochbau, dessen Wiederverwertung bislang nur eingeschränkt möglich war. Die Anlage in Stockerau zeigt, dass technologische Lösungen vorhanden sind, um auch bei mineralischen Baustoffen echte Kreisläufe zu etablieren.

Die Gips-zu-Gips-Anlage steht beispielhaft für den Wandel in der Bauwirtschaft: weg von der reinen Entsorgung, hin zu einem bewussten Umgang mit Materialien über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Kreislaufwirtschaft wird hier nicht als abstraktes Ziel verstanden, sondern als praktisch umgesetztes Prinzip, das ökologische und wirtschaftliche Vorteile miteinander verbindet.

Da Innovation, Nachhaltigkeit und Effizienz auch an den Kapitalmärkten zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist es wichtig, dass sich Bauunternehmen wie die PORR ständig weiterentwickeln, um schneller, besser und ressourcenschonender zu arbeiten.

