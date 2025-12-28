NurExone startet klinische Vorbereitungen für neuartige Nerventherapie

Anzeige / Werbung

Das Biotechnologieunternehmen NurExone Biologic hat einen nächsten wichtigen Schritt auf dem Weg zur klinischen Anwendung seines therapeutischen Exosomenkandidaten ExoPTEN eingeleitet. Im Zentrum steht die Vorbereitung einer GMP-konformen Herstellung im kleinen Maßstab in Israel. Ziel ist es, ExoPTEN für ein zukünftiges First-in-Human-Anwendungsprogramm bereitzustellen - vorbehaltlich regulatorischer Freigaben.

Der Wirkstoffkandidat kombiniert bioaktive Exosomen mit einer spezifischen siRNA und wird derzeit parallel für akute Rückenmarksverletzungen und für Sehnervenschädigungen entwickelt. Eine finale Entscheidung darüber, welche Indikation in einer klinischen Erststudie priorisiert wird, steht noch aus.

GMP-Produktion in Israel als Baustein für internationale Skalierung

Zur Umsetzung der ersten klinischen Produktionsschritte evaluiert NurExone aktuell israelische Fertigungspartner mit Erfahrung im Umgang mit Biologika und GMP-Strukturen. Die geplanten Kleinserien sollen bereits an künftige klinische Anforderungen angepasst sein. Mit der Produktion in Israel legt das Unternehmen bewusst den Grundstein für eine spätere Skalierung in die USA.

Dabei betont NurExone, dass aktuell weder Compassionate-Use-Programme noch klinische Herstellungsprozesse gestartet wurden. Solche Schritte würden ausschließlich im Einklang mit regulatorischen Vorgaben erfolgen.

Neue Daten zeigen überlegene biologische Aktivität

Parallel zu den Produktionsplänen präsentiert NurExone neue wissenschaftliche Ergebnisse, die die Qualität der eigenen Exosomenproduktion untermauern. In aktuellen Analysen wiesen die Exosomen aus der unternehmenseigenen Zellbank eine deutlich stärkere CD73-Aktivität auf als kommerzielle Vergleichsprodukte. CD73 ist ein Schlüsselenzym in der Zellkommunikation und Geweberegeneration.

Die Testreihen belegen eine signifikant erhöhte Umwandlung von AMP zu Adenosin - ein Hinweis auf das regenerative Potenzial der Exosomen von NurExone. Die Ergebnisse untermauern damit die biologische Relevanz der Plattform und sprechen für deren therapeutische Eignung.

Patentierte Herstellungstechnologie bestätigt Wirksamkeit

Die Resultate bestätigen nicht nur die Qualität der eingesetzten Stammzellenquelle, sondern auch die Effektivität der patentierten 3D-Scherkraft-Technologie von NurExone. Dieser Herstellungsansatz scheint in der Lage zu sein, Exosomen mit überlegener funktioneller Potenz hervorzubringen - ein zentraler Vorteil für den klinischen Einsatz.

Die neuen Daten stärken die Position des Unternehmens als Entwickler regenerativer Therapien auf Exosomenbasis und könnten die regulatorische und kommerzielle Entwicklung weiter unterstützen.

Kommunikationsinitiative mit Russo Partners gestartet

Zur Erweiterung der Marktpräsenz, insbesondere in den USA, hat NurExone eine Zusammenarbeit mit Russo Partners LLC vereinbart. Die New Yorker Agentur übernimmt für einen Zeitraum von bis zu zwei Monaten strategische Kommunikationsaufgaben. Das Honorar liegt bei 6.600 US-Dollar, die Vereinbarung ist mit 30 Tagen Frist kündbar.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



