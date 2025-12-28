In der Robotik gilt der Fußball als das perfekte Übungsfeld. Damit eine Maschine auf dem Platz ein Tor schießt, braucht es mehr als nur gute Sensorik. Die HTWK Leipzig Robots sind eine der weltweit besten Roboter-Fußballmannschaften. Sie haben mehrere Weltmeisterschaften gewonnen, bei der Roboter-Olympiade dieses Jahres wurde das Team Zweiter. Ihre Roboter auf dem Platz sind wie auch die gegnerischen nicht ferngesteuert. Sie laufen komplett autonom. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n