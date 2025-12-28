Kräftig was los...: Zwischen Zoll-Zickzack, Zinswende und Rekordmetallen!

Anzeige / Werbung

2025 war ein Börsenjahr im Wechselbad: Wall Street lieferte Rekordserien, Europa hinkte phasenweise hinterher.

die Märkte schwankten im Takt von Zoll-Tweets, Datenlücken durch den US-Shutdown und einer spät, aber spürbar einsetzenden Zinswende. KI-Schwergewichte blieben Taktgeber - mit bewunderter Ertragskraft und wiederkehrenden Bewertungszweifeln.

Die USA verbuchten sechs Gewinnmonate am Stück, mit einigen neuen Allzeithochs. Im Sommerbreitete sich die Rallye erstmals sichtbar von MegaCaps auf Nebenwerte aus. Europa pendelte zwischen Licht (Export- und Luxuswerte, Defense, einzelne Tech-Championats) und Schatten (politische Risiken, konjunkturelle Flaute). Mehrfach kam es zu nervösen Episoden: ein scharfer Rutsch Mitte Oktober nach einem Zollschock, Gewinnmitnahmen rund um "Triple Witching' und immer wieder KI-Rotationen (Erleichterung nach starken Zahlen - dann Ernüchterung über Bewertungen). Unterm Strich blieb das Momentum positiv - "wall of worry" in Reinform.

Quelle: Onvista.de

Die Fed leitete im September die Wende mit -25 bp ein und legte im Dezember erneut um 25 bp nach, die Notenbank signalisierte für 2026 Vorsicht statt Feuerwerk. Die EZB senkte in mehreren Schritten à 25 bp, die SNB ging bis 0%, die BoE startete sanft, die BoJ blieb verlässlich vorsichtig. US-Langläufer schwankten überwiegend in einer Spanne von ca. 4,1 bis 4,8% (10J), die 2-Jahres-Rendite verteidigte über weite Strecken die 3,5%-Zone. Der Dollar oszillierte - Phasen der Schwäche stützten Risikoanlagen und Rohstoffe.

Der Fadenriss in der Handelspolitik zog sich durchs Jahr: hohe "Reziprozitätszölle", Deadlines, 90-Tage-Pausen, punktuelle Deals (u. a. UK-USA) und Zwischenhochs bei der Eskalation gegenüber China. In Europa drückten Haushalts- und Schuldenfragen sowie Episoden politischer Unsicherheit die Stimmung. Geopolitisch schwankten die Risikoprämien zwischen Ukraine-Krieg und der Israel-Iran-Spannung - von Luftschlägen bis zur zwischenzeitlichen Entspannung; Flucht in sichere Häfen blieb ein wiederkehrendes Muster.

Schlussendlich war das es das Jahr der Rohstoffe:

Gold markierte neue Allzeithochs über 4.500,- USD/oz und legte im Jahresverlauf um die 70% zu, getragen von Zinswende-Fantasie, Zentralbankkäufen und geopolitischen Risiken. Silber zog noch stärker an und verdoppelte sich zeitweise auf fast 80,- USD/oz; Rückenwind durch ETF-Zuflüsse und strukturelle Nachfrage (Solar, Batterien). Auch Kupfer kletterte an Rekordniveaus über 11.000,- USD/t (LME 3-Monat), getrieben von Angebotsstörungen (u. a. Indonesien/Chile), Datacenter- und Netzinfrastruktur-Capex sowie Phasen eines schwächeren USD - gedämpft durch chinesische Nachfragesorgen und Zolldiskussionen (Teilzölle auf Halbzeuge statt Raffinat).

Quelle: Onvista.de

Industriemetalle blieben insgesamt volatil, aber mit klar positivem Drift - China-Politik und US-Zinspfad blieben die Taktgeber.

Leitmotive des Jahres:

KI als Kurstreiber - und Bewertungsstresstest. Starke Prints (Nvidia & Co.) hielten den Zyklus am Laufen, doch jede Enttäuschung löste schnelle Faktor-Rotationen aus. Zinswende light. Zwei Fed-Cuts brachten Rückenwind, ohne eine exzessive Lockerung zu signalisieren. Zoll-Zickzack. Ankündigen, pausieren, verhandeln - das Muster hielt Volatilität hoch und die Risikoaufschläge sprunghaft. Rohstoff-Regimewechsel. Gold/Silber als Schutzschirme, Kupfer als Engpassmetall der Elektrifizierung.

Ausblick 2026 in drei Zeilen. Die Marktbreite nach der Zinswende ist der entscheidende Qualitätsindikator. Der Tarif-Pfad bleibt der größte externe Risikofaktor; auf der Rohstoffseite sprechen Unterinvestition + Infrastruktur/AI-Capex für anhaltend straffe Fundamentaldaten - mit Kupfer als strategischem Nadelöhr und Gold/Silber als Portfolio-Stabilisatoren. Zum Thema Depotstabilisatoren finden Sie in unseren folgenden Arrtikeln noch weitere Infos.

Au & Cu im Ausnahmezustand...

Edelmetall-Power: Wie ein Explorer im Gold- und Kupferboom zum potenziellen Depot-Multiplizierer werden kann!

Mit prognostizierten historischen Hochs von 5.000 USD/Unze und 12.000 USD/Tonne setzen Gold und Kupfer auch in 2026 ihre Rekordrallye fort - ein Power-Push für Gold- und Kupfer-fokussierte Explorer wie Hannan Metals.

Lesen Sie mehr

Resultate im Dauerfeuer...

Bohrkerne als möglicher Geldmagnet: Warum diese Serie außergewöhnlicher Resultate Gamechanger-Potenzial hat!

Mit gleich zwei Rekord-Bohrergebnissen untermauert Southern Cross das Ausnahmepotenzial seines australischen Gold-Antimon-Projekts "Sunday Creek' und positioniert sich prominent in einem Markt mit historischer Dynamik.

Lesen Sie mehr

Geldmaschine reift...

Tief im Gestein, an der Börse unterschätzt! Gamechanger für Ihr Depot!

Wahnsinn, so wird gleich dreifach Kasse gemacht! Man profitiert nämlich nicht nur vom Gold Boom, sondern auch von den extrem gestiegenen Silber- und Kupferpreisen!

Lesen Sie mehr

Meridian Mining / Mogotes Metals

Kupferpreis nähert sich der 12.000-US-Dollar-Marke je Tonne

Der Kupferpreis hat wieder angezogen. Die Nachfrage seitens Infrastrukturmaßnahmen, Energiewende und Elektromobilität dürfte hoch bleiben.

Lesen Sie mehr

Fury Gold Mines / Fortuna Mining

Gold bleibt das Top-Investment

Die EZB hat die Zinsen unverändert gelassen. Der Gold- und auch der Silberpreis sind nach wie vor sehr stark.

Lesen Sie mehr

Multi-Metall-Rakete vor Start

Tief im Gestein, an der Börse unterschätzt: Diese Lagerstätte ein Gamechanger!?

Gold-Silber-/Kupfer-Hotspot zündet! Mogotes Metals bohrt bei Filo Sur neben Filo del Sol, 10.000 ha konsolidiert, Finanzierung überzeichnet. Nächste Treffer möglich - Mega-Setup: jetzt die Re-Rating-Chance!

Lesen Sie mehr

Blue Moon Metals / Aurania Resources

Edelmetallen und kritischen Rohstoffen gehört die Zukunft

Der globale Bedarf an Edelmetallen und kritischen Rohstoffen steigt. Die Industrie braucht sie, um wettbewerbsfähig und nachhaltig zu sein.

Lesen Sie mehr

Sibanye-Stillwater / Skeena Gold & Silver

Gold und Silber - oder Platin und Palladium

Gold notiert nahe am Rekordhoch von Ende Oktober. Silber glänzt mit rund 67 US-Dollar je Unze. Auch Platin und Palladium haben sich deutlich verteuert.

Lesen Sie mehr

Endeavour Silver / Discovery Silver

Die Rallye des Silberpreises!

Der Preis des Edelmetalls hat historische Höhen erreicht. Zukunftsbranchen und Anleger wollen Silber!

Lesen Sie mehr

Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

