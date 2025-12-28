© Foto: adobe.stock.comDer Goldpreis überwand im Jahr 2025 zwei 1.000er-Marken. Und würde das Jahr noch ein paar Wochen länger dauern, käme wohl noch eine weitere dazu. Die Goldrallye läuft auf Hochtouren. Ein Ende ist nicht in Sicht. Kann Gold noch einmal einen drauf setzen? Als Gold das Börsenjahr 2025 im beschaulichen Preisbereich von 2.600 US-Dollar begann, ahnten wohl nicht einmal die kühnsten Optimisten, dass das Edelmetall am Jahresende oberhalb von 4.500 US-Dollar notieren würde. Die fulminante Entwicklung des Goldpreises wurde freilich noch von der Aufwärtsbewegung des Silberpreises in den Schatten gestellt. Dagegen gehörten die Ölpreise zu den Verlierern im Rohstoffsektor. Nicht zuletzt ging Brent-Öl im …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE