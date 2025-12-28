Aus klaren Regeln wird ein politisches Rechenexperiment. Neue EU-Pläne zum Verbrenner-Aus sorgen für massive Unsicherheit. Warum Hersteller zögern, Investoren ausweichen und Europa an Boden verliert.Das geplante Verbrenner-Aus ab dem Jahr 2035 sollte eine klare Zäsur sein. Doch die jüngsten Beschlüsse aus Brüssel verwässern dieses Ziel. Statt eines eindeutigen Null-CO2-Vorhabens setzt die Europäische Union nun auf Ausgleichsmechanismen, Boni und Rechenmodelle, deren Wirkung kaum seriös zu beziffern ist. Darüber sprach Martin Kerscher bei wallstreetONLINE TV mit Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom Car Center Automotive Research. Dudenhöffer sieht in dem Kurswechsel vor allem politische …Den vollständigen Artikel lesen
