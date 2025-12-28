Kerzenlicht hat während der Weihnachtszeit Hochkonjunktur. Sogenannte Candlesticks sind unter Charttechnikern während des ganzen Jahres aus vielen Gründen sehr beliebt. Diese spezielle Art der Kursdarstellung kann nämlich deutlich mehr als eine einfache Linie. Candlesticks zählen heute zu den beliebtesten Darstellungsformen in der Chartanalyse, doch ihre Ursprünge reichen weit zurück. Bereits im Mittelalter nutzten japanische Bauern und Händler diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE