Am CERN zerbrachen sich Physiker:innen lange den Kopf darüber, wie fragile Atomkerne die Hitze im Teilchenbeschleuniger überleben. Jetzt ist klar: Sie tun es gar nicht. Die Lösung liegt in einer Verzögerung. Jahrzehntelang standen Physiker:innen vor einem Rätsel, das sie intern oft mit dem Bild eines "Schneeballs in der Hölle" verglichen. Wenn im Large Hadron Collider (LHC) am Forschungszentrum CERN nahe dem schweizerischen Genf Protonen aufeinanderprallen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n