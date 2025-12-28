Summary: Vossloh profitiert strukturell vom globalen Investitionszyklus in die Schieneninfrastruktur. Die Neunmonatszahlen 2025 zeigen solides Umsatzwachstum, bei gleichzeitigem Margendruck durch Projektmix und Vorleistungen. Die Übernahme von Sateba hebt den Konzern in eine neue Größenordnung und erweitert das Portfolio, erhöht aber die Anforderungen an Integration und Cashflow-Steuerung. Lifecycle-Services gewinnen weiter an Bedeutung und stabilisieren Ergebnis und Visibilität. Für die Bewertung rückt zunehmend die Fähigkeit in den Fokus, Wachstum in belastbaren Cashflow zu übersetzen. Vom Zulieferer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt