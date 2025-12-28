Keiner kennt unsere digitale Persona besser als Google, Apple oder Meta. Dabei muss man sich längst nicht mehr auf große US-Datenkraken verlassen, um sich im Netz zu bewegen. Denn es gibt genug Alternativen - auch aus Europa. Lange Zeit galt die US-Tech-Branche als liberales Leuchtfeuer, Silicon Valley und Kalifornien als Musterbeispiele für progressive Politik. Mit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump hat sich der Wind gedreht. In der Hoffnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n