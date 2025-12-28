© Foto: Iuliia Zavalishina - Zoonar.com/Iuliia ZavalishinaSavita Subramanian von Bank of America Securities hat die pessimistischste Einschätzung für 2026 auf dem Markt veröffentlicht.Die Leiterin der US-Aktien- und quantitativen Strategie erwartet, dass der S&P 500 das nächste Jahr bei 7.100 Punkten schließen wird. "Ich denke, es wird ein Jahr, in dem wir eine signifikante Multiple-Kompression sehen werden", sagte Subramanian gegenüber CNBC. "Der Grund ist, dass die Aktien im S&P, die derzeit den Großteil des Marktes ausmachen, nicht die wirtschaftlich sensiblen Unternehmen sind", fuhr sie fort. "Es sind wirklich die KI-Aktien, die sogenannten 'Buy-the-Dream'-Unternehmen, und wir sehen bei diesen möglicherweise eine kleine Korrektur im …Den vollständigen Artikel lesen
