Waymo verfolgt große Ziele, doch der Dezember bringt Ernüchterung. Nach einem folgenschweren Stromausfall zwingt nun das Wetter die Robotaxi-Flotte in die Knie. Die Stimmung in San Francisco kippt. In der Zentrale von Waymo im kalifornischen Mountain View dürfte die Stimmung zum Jahresende gedämpft sein. Nur wenige Tage nach einem weitreichenden Ausfall der Systeme sah sich das Unternehmen gezwungen, den Betrieb seiner autonomen Flotte in San Francisco ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n