Die USA dominieren das Ranking der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt. Drei Viertel der Marktkapitalisierung der Top-100 machen US-Konzerne aus. Allen voran die großen Tech-Konzerne wie Nvidia, Apple oder Alphabet. Ein Ende ist nicht abzusehen. Ende Oktober 2025 hatte Nvidia als erstes Unternehmen der Welt die Marke von fünf Billionen US-Dollar überschritten, was die Marktkapitalisierung angeht. Mit Microsoft und Apple sind zwei weitere Tech-Konzerne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n