Ethereum Glamsterdam-Upgrade: Analysten prognostizieren fundamentalen Wandel ab 2026

Ethereum steht vor einem tiefgreifenden technischen Umbau. Mit dem "Glamsterdam"-Upgrade, das für die erste Jahreshälfte 2026 angekündigt ist, will das Netzwerk gleich mehrere strukturelle Schwächen angehen: begrenzte Skalierbarkeit, hohe Kosten und ineffiziente Verarbeitung von Transaktionen.

Parallelisierung als Kern des Kapazitätssprungs

Kernstück des Glamsterdam-Upgrades ist die Einführung von Parallel Processing. Bisher verarbeitet Ethereum Transaktionen im Wesentlichen sequenziell, also nacheinander.

Zusätzlich zur Parallelisierung plant Ethereum eine drastische Erhöhung des Gas-Limits auf bis zu 200 Millionen. In Kombination mit der Ausweitung auf über 72 sogenannte Data Blobs pro Block würde das vor allem Layer-2-Netzwerken zugutekommen.

Zero-Knowledge-Technologie für Effizienz und Sicherheit

Besonders weitreichend ist der strategische Fokus auf Zero-Knowledge-Technologien. Ethereum will Validatoren künftig entlasten, indem diese nicht mehr jede Transaktion vollständig selbst ausführen müssen.

Dieser Übergang zu einem stärker "snarkifizierten" Netzwerk erhöht nicht nur die Effizienz, sondern auch die Sicherheit. Fehleranfällige Rechenprozesse werden reduziert, während die Verifizierbarkeit steigt.

