Krypto News: Top Altcoins mit Potenzial vor dem Jahreswechsel

Das Jahr geht dem Ende zu und die prognostizierten Renditen sind bei Bitcoin, Ethereum und den meisten Top Coins ausgeblieben. Anleger sind nun allerdings schon auf der Suche nach den besten Altcoins für das kommende Jahr und dabei könnte sich vor allem bei den folgenden drei Coins der Einstieg noch lohnen, da Analysten hier teilweise extrem hohe Renditen vermuten.

Bitcoin Hyper ($HYPER) als technische Ergänzung

Während viele Meme Coins vor allem auf Community und Aufmerksamkeit setzen, verfolgt Bitcoin Hyper einen grundlegend anderen Ansatz. Das Projekt entwickelt eine eigene Layer-2-Lösung, die Bitcoin technisch auf ein neues Niveau heben soll.

Durch diesen Ansatz sollen Bitcoin-Transaktionen deutlich schneller und günstiger werden. Gleichzeitig eröffnet sich für BTC-Halter erstmals der direkte Zugang zu DeFi-Anwendungen wie Lending, Staking oder dezentralen Börsen, ohne auf externe Wrapped-Lösungen angewiesen zu sein.

PepeNode ($PEPENODE) mit GameFi-Ansatz

Meme Coins faszinieren den Kryptomarkt seit Jahren durch ihr extremes Renditepotenzial. Genau hier setzt PepeNode an und verbindet Meme-Branding mit einem strategischen GameFi-Ansatz.

Im Zentrum des gesamten Systems steht der $PEPENODE-Token, der derzeit noch im Presale erhältlich ist. Er fungiert nicht nur als In-Game-Währung, sondern kann zusätzlich gestakt werden, um eine weitere Ertragsquelle zu schaffen.

Maxi Doge ($MAXI) Presale im Fokus

Erfolgreiche Meme Coins hatten in der Vergangenheit fast immer einen klaren Bezug zu Dogecoin, dem Urgestein dieses Segments. Maxi Doge setzt genau an diesem Punkt an.

Der Coin befindet sich aktuell noch im Presale, wodurch Anleger frühzeitig einsteigen können. Trotz der noch frühen Phase wurden bereits mehr als vier Millionen Dollar investiert.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.