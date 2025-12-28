Bitcoin laut On-Chain-Indikator so unterbewertet wie seit über einem Jahrzehnt nicht

Während viele Anleger den aktuellen Bitcoin-Kurs als enttäuschend empfinden, zeichnen On-Chain-Daten ein völlig anderes Bild. Ein viel beachteter Indikator, der sogenannte Bitcoin Energy Value Oscillator, signalisiert derzeit eine Unterbewertung, wie sie zuletzt vor über zehn Jahren zu beobachten war.

Vergangene Muster deuten auf weiteres Wachstumspotenzial hin

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt ein klares Muster: Immer wenn der Energy Value Oscillator extrem niedrige Werte erreicht hat, markierte dies langfristige Bodenphasen. Umgekehrt fielen frühere zyklische Hochpunkte regelmäßig mit einer starken Ausdehnung des Indikators in den roten Bereich zusammen.

Auffällig ist, dass Bitcoin in diesem gesamten Marktzyklus bislang nie diese Überhitzungszone erreicht hat. Für viele Marktbeobachter ist das ein Hinweis darauf, dass der aktuelle Zyklus strukturell anders verläuft als frühere.

Makro-Indikatoren unterstützen die Unterbewertungsthese

Der Energy-Oszillator steht dabei nicht isoliert. Auch andere Datenpunkte zeichnen ein konsistentes Gesamtbild: Der globale Liquiditätszyklus, der Konjunkturzyklus, die ausbleibende Volatilitätsexpansion in langfristigen Bollinger-Bändern sowie die Relationen von Bitcoin zu Gold und Kupfer deuten darauf hin, dass der Markt noch nicht in einer klassischen Endphase angekommen ist.

Gerade die Vergleiche mit Rohstoffen gelten als Frühindikatoren für wirtschaftliche Wendepunkte. Dass Bitcoin sowohl gegenüber Gold als auch im Verhältnis zu industriellen Metallen noch kein extremes Bewertungsniveau erreicht hat, stärkt die These eines verlängerten Zyklus mit noch ausstehenden Höchstständen.

Bitcoin Hyper Presale im Fokus

Während Bitcoin laut Energie- und On-Chain-Daten langfristig unterbewertet erscheint, suchen viele Anleger parallel nach Projekten, die zusätzliches Wachstumspotenzial bieten. Genau hier rückt Bitcoin Hyper ($HYPER) zunehmend in den Fokus.

Das Projekt entwickelt eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin mit schnellen, günstigen Transaktionen und DeFi-Funktionalität ausstattet, ohne die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks aufzugeben. Aktuell befindet sich $HYPER noch im Vorverkauf, wobei bereits rund 30 Millionen Dollar investiert wurden.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.