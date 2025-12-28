Das Jahr 2025 hat sich für viele Investoren am Kryptomarkt anders entwickelt als erhofft, mit ausbleibenden bullischen Bitcoin-Prognosen bis 250.000 US-Dollar und schwachen Altcoins. Wer dagegen auf Edelmetalle wie Gold und Silber gesetzt hat, konnte sich freuen, doch Kim Younghoon, der als intelligentester Mensch der Welt gilt, ist überzeugt, dass sich das im kommenden Jahr ändert, zumindest bei XRP.

Kim Younghoon und seine bullische XRP-Prognose

Kim Younghoon gilt als der Mensch mit dem höchsten jemals gemessenen IQ von 276, weit über dem Durchschnitt und der Hochbegabungsgrenze. Dieser Wert wurde mehrfach klinisch bestätigt.

In den vergangenen Wochen hat Younghoon mit sehr optimistischen Aussagen zum Kryptomarkt für Aufmerksamkeit gesorgt, anfangs vor allem positiv zu Bitcoin, inzwischen jedoch klar auf XRP fokussiert. Er empfiehlt seiner Community regelmäßig, den Ripple-Coin zu kaufen, und erwartet, dass XRP im kommenden Jahr sowohl Gold als auch Silber outperformen werde.

Hoher IQ und vergangene Prognosen

Konkrete Kursziele nennt Younghoon nicht immer, doch in früheren Posts sprach er davon, dass XRP schon 2026 die Marke von 10 US-Dollar überschreiten könnte. Langfristig nennt er Ziele im drei- bis vierstelligen Dollarbereich.

Die Vergangenheit zeigt jedoch, dass selbst außergewöhnliche Intelligenz keine Garantie für treffsichere Marktprognosen ist. Mehrere Vorhersagen von Younghoon haben sich als falsch erwiesen, etwa ein neues Allzeithoch bei XRP im laufenden Jahr oder ein unmittelbar bevorstehender Bitcoin-Ausbruch.

Bitcoin Hyper Presale als starke Alternative

Viele Anleger suchen nach Projekten mit höherem Potenzial, wobei Bitcoin Hyper ($HYPER) zunehmend Aufmerksamkeit erhält. Das Projekt entwickelt eine Layer-2-Lösung für Bitcoin, die dessen Sicherheit mit der Geschwindigkeit und Effizienz moderner Blockchains verbindet.

Die Hyper Chain nutzt die Solana Virtual Machine als Ausführungsschicht und ermöglicht schnelle, günstige Transaktionen sowie den Zugang zu DeFi-Anwendungen. Der $HYPER-Token ist zentral für Transaktionen, Liquiditätspools, Staking und Governance, der Presale hat bereits fast 30 Millionen US-Dollar eingesammelt.

