BitMine startet Staking-Offensive bei Ethereum

BitMine gilt aktuell als die größte Ethereum-Treasury weltweit, mit über 4 Millionen ETH im Bestand. Jüngst hat das Unternehmen damit begonnen, ETH aktiv zu staken, indem es 74.880 ETH im Wert von etwa 219 Millionen US-Dollar in das Ethereum-Proof-of-Stake-System eingezahlt hat, um daraus Staking-Erträge zu generieren.

BitMine intensiviert Ethereum-Staking

BitMine hat in den letzten Tagen 74.880 ETH in einem Proof-of-Stake-Contract auf Ethereum transferiert und damit seine erste offizielle Staking-Position eröffnet. Das Unternehmen hält derzeit insgesamt rund 4,066 Millionen ETH, was etwa 3,37 Prozent des gesamten ETH-Angebots entspricht.

Dieser Schritt markiert eine strategische Abkehr davon, ETH lediglich langfristig zu halten. Stattdessen will BitMine nun durch Staking-Belohnungen zusätzliche Erträge erzielen, bei einem aktuellen Staking-APY von ca. 3,12 Prozent.

PepeNode Presale als Mining-Alternative

Während große Player wie BitMine zunehmend passive Erträge durch Staking realisieren, ist das klassische Mining für Privatanleger kaum noch profitabel oder zugänglich. PepeNode setzt hier an und will Mining-Erträge für die breite Masse ein Stück weit zurückbringen durch ein gamifiziertes, virtuelles Konzept.

Nutzer bauen in einem spielerischen Setting virtuelle Miner Nodes und verwalten diese, um virtuelle Hash-Power zu generieren und Belohnungen in Form von PEPENODE sowie anderen Memecoins zu verdienen. Der Presale hat bereits mehrere Millionen US-Dollar an Funding eingesammelt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.