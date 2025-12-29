© Foto: UnsplashGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten Bulgarien: Zentralbank, Zinsentscheid 07:00 Uhr, Russland: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe 12/25 07:00 Uhr, Finnland: Verbrauchervertrauen 12/25 07:00 Uhr, Finnland: Geschäftsklima 12/25 08:00 Uhr, Schweden: Handelsbilanz 11/25 16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 11/25 Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE